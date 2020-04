Program TV na poniedziałek 27 kwietnia - "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2", "Bez litości", "Kryptonim U.N.C.L.E."

"Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2" - program TV na poniedziałek 27 kwietnia

"Bez litości" - program TV na poniedziałek 27 kwietnia

Robert McCall był agentem amerykańskiego wywiadu, a obecnie prowadzi spokojne życie w Bostonie. Pracuje w sklepie z materiałami budowlanymi, wieczory spędza w restauracji. Pewnego razu potyka prostytutkę Teri, z którą się zaprzyjaźnia. Nagle dziewczyna nie przychodzi do lokalu. Okazuje się, że została pobita przez rosyjskich gangsterów. McCall postanawia wymierzyć sprawiedliwość i zabija członków gangu. Wkrótce do miasta przyjeżdża niebezpieczny Teddy z zadaniem odnalezienia zabójcy członków mafii.

"Kryptonim U.N.C.L.E." - program TV na poniedziałek 27 kwietnia

Akcja filmu Kryptonim U.N.C.L.E. rozgrywa się w latach 60. XX w., Trwa zimna woja. Agenci CIA Napoleon Solo oraz KGB Illyia Kuryakin łączą siły, aby powstrzymać tajemniczą międzynarodową organizację przestępczą, która chce rozprzestrzenić rozprzestrzenianie broń i technologię nuklearną na czarnym rynku. Jedyny trop, do jakiego udaje im się dotrzeć, to córka zaginionego niemieckiego profesora, który jako jedyny jest w stanie przeniknąć do organizacji przestępczej. Agenci muszą ścigać się z czasem, aby go odnaleźć i zapobiec ogólnoświatowej katastrofie.