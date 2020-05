Program TV na poniedziałek 25 maja - "Avatar", "Nigdy w życiu!", "Eurotrip", "Need for Speed"

Do wyboru mamy m.in. jeden z najdroższych filmów w historii kina - "Avatar" Jamesa Camerona, komedię romantyczną "Nigdy w życiu" z Danutą Stenką, Arturem Żmijewskim i Joanną Brodzik, komedię przygodową "Eurotrip" i film sensacyjny "Need for Speed" z Aaronem Paulem.