Program jeszcze się nie zaczął. Bukmacherzy już obstawili, kto wygra "Taniec z gwiazdami"

Według ekspertów, kryształowa kula powędruje najpewniej do Roksany Węgiel. 19-letnia piosenkarka udowodniła, że potrafi świetnie się ruszać choćby w programie "Dance Dance Dance" w TVP2. Na drugim miejscu podium plasuje się Maciej Musiał, a na trzecim - Maffashion. Anita Sokołowska, serialowa Zuza z "Przyjaciółek", zajęła w zestawieniu czwartą lokatę. Piąte miejsce należy do gwiazdy "Królowych Życia", Dagmary Kaźmierskiej ex aequo z Aleksandrem Maciejewiczem.