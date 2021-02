Program III Polskiego Radia przegrywa z Radiem Maryja

Jak podaje Press, z badania Radio Track wynika, że w okresie listopad 2020 – styczeń 2021 w wieczornym paśmie między 18 a 23 w dni powszednie RMF FM miał 26,2 proc. udziału w czasie słuchania. To o 0,9 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Na drugiej pozycji uplasowało się Radio Zet z wynikiem 11,4 proc., a na trzecim Radio Eska (8,8 proc.).

Poza pierwszą dziesiątkę spadł Program III Polskiego Radia. Rok temu stacja zajmowała czwartą pozycję. Trójka zmniejszyła rok do roku udział z 6,4 proc. do 2,1 proc. i zrównała się z Radiem Wawa. Przed Programem III uplasowały się: Program I - 4,5 proc., RMF Maxxx - 4,3 proc., Vox FM - 3,4 proc., Radio Maryja - 3 proc., Radio Złote Przeboje - 2,9 proc., RMF Classic - 2,4 proc., Tok FM - 2,4 proc. i Radio Plus - 2,3 proc.