Program Cejrowskiego w TVP. Wcześniej zniknął z anteny

Oprócz nowych programów jak teleturniej "Giganci nauki", do którego TVP prowadzi obecnie casting, w ramówce od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 będzie nadawany program "Wojciech Cejrowski - boso przez świat". Najprawdopodobniej będą to powtórki, emitowane kiedyś w TVP2.