Próbowali zrobić polską "Euforię"? "Cieszę się, że opinie są tak skrajne"

Vitalik: Ja nic nie wygadam. Co do Janka, to myślę, że on ma najbardziej mroczną i ciernistą drogę do przejścia. Grunt mu się cały czas pali pod nogami. Wspomaga się używkami, grami komputerowymi, ewidentnie nie ma narzędzi, żeby sobie radzić. Jest w nim brak zaufania do całego świata, łącznie z jego własną mamą i przyjaciółmi. Myślę, że Janek jest bardzo samodzielny, ale niestety w taki zły sposób, bo nikogo do siebie nie dopuszcza, mimo że by chciał. Wszystko zżera go od środka: ta tajemnica, która też się wiąże ze wstydem. A ze wstydem jest tak, że dopóki się go nie wypowie i nie przyzna do niego, to on kiełkuje w środku. Janek jest cały czas na krawędzi. Wydaje mi się, że to widać i czuć. Ja to czułem za każdym razem, jak wchodziłem w jego skórę. On cały czas walczy z samym sobą, z moralnością, uczciwością i lojalnością. On też w tym wszystkim dorasta i próbuje definiować swoje własne wartości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.