Priyanka Chopra mówi o swoich zarobkach. W branży od lat, na równość może liczyć dopiero teraz

Gwiazdą pierwszego dnia konferencji South By South West była Priyanka Chopra Jonas, aktorka, producentka, aktywistka, ostatnio także pisarka. Do Austin przyjechała promować najnowszy serial w swym dorobku, "Citadel". To dzieło bardzo cenionych reżyserów, braci Russo, które będzie miało premierę w serwisie Amazon Prime Video 28 kwietnia.