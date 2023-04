Prezydent Joe Biden nie będzie obecny na koronacji Karola III. Podano powód

Przypomnijmy, że Karol nie ma zamiaru kopiować ceremonii matki. Nie dość, że nabożeństwo ma być skrócone z trzech do zaledwie jednej godziny, to jeszcze lista gości będzie czterokrotnie krótsza. U Elżbiety było to aż osiem tysięcy ludzi! Świadkami Karola mają być "skromne" dwa tysiące osób.