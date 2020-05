Prezydent Andrzej Duda zabrał głos w sprawie afery w Trójce: "Jestem zażenowany"

Choć prezydent nie odniósł się wprost do utworu Kazika " Twój ból jest lepszy niż mó j", z jego wypowiedzi wynika, że każdy ma prawo śpiewać, to co chce.

- Śpiewać każdy może. Też czasami lubię pośpiewać i mam do tego prawo. Można też poprzez piosenkę wyrażać swoje odczucia. Oczywiście nie można nikogo obrażać, ale odczucia można wyrażać i można też w piosence wyrażać krytykę. Czy się z nią zgadzamy, to jest zupełnie inna kwestia, ale piosenka jest piosenką, elementem artystycznej ekspresji. Artysta ma prawo do tego, aby tworzyć, ma prawo do śpiewania, jeżeli ludzie chcą go słuchać, to proszę bardzo. Powinni móc go słuchać. To jest dla mnie bardzo proste i jasne w demokratycznym kraju - wyjaśnił Andrzej Duda.