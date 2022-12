Prezenterka TVN24 zbita z tropu. "To było nieoczekiwanie oświadczenie"

Tomasz Zimoch dostał się do Sejmu w 2019 r. z listy Koalicji Obywatelskiej. Obecnie należy do Koła Parlamentarnego Polska 2050, związanego z ruchem politycznym Szymona Hołowni. Kiedy Zimoch dostał zaproszenie do "Faktów po Faktach", miał tam przemawiać jako komentator sportowy, a nie polityk. Były dziennikarz Polskiego Radia, Radia ZET czy TVN24 nie przepuścił jednak okazji, by poruszyć sprawę polityczną z Jurkiem Owsiakiem w tle.