Prezenterka roześmiała się na wizji. Rada Etyki Mediów ocenia jej zachowanie

Bańkowicz odniósł się też do postulatu Chabika odnośnie sformułowania "wytycznych" dla dziennikarzy. "Dziennikarzom nie potrzeba ‘wytycznych’ nakazujących, jak mają pisać i mówić o chłopcach i mężczyznach, tak jak nie potrzeba mediom instrukcji o przedstawianiu dziewcząt i kobiet, lekarzy i prawników, wojskowych i cywili, rolników i rybaków, nauczycieli i uczniów. A gdyby stowarzyszeniom reprezentującym te wszystkie środowiska udało się skutecznie przymusić media do przestrzegania zestawu takich ‘standardów’, to zanim byśmy się wszyscy obejrzeli, stałyby się one szkieletem nowego systemu cenzury".