Prezenterka pokazała, jak manipuluje TVP. To zrobiono ze słowami Tuska

– Żeby zrozumieć, dlaczego dopuszczono się tutaj pewnej manipulacji, po pierwsze trzeba się wsłuchać w ton głosu, bo to jest pytanie. (…) Ale trzeba też wiedzieć, na co to pytanie było reakcją – powiedziała prezenterka, pokazując fragment filmiku, w którym przedsiębiorca opowiada Tuskowi o horrendalnej zapłacie za gaz. – To jest bardzo prosta technika manipulacyjna. To jest tylko wycięcie zdania z kontekstu. Bardzo prosto to zrobić – stwierdziła Węsierska.