Ma 53 lata i 4 dzieci. Rozebrała się do naga we własnym ogródku

Blisko 53-letnia Ulrika Jonsson dobrze wie, co się sprzedaje w obecnych czasach. I postanowiła to wykorzystać, a na dodatek pomóc innym. Brytyjska prezenterka pokazała się zupełnie nago. No, prawie. W końcu pozując do zdjęcia, miała na sobie kalosze. I kwiat we włosach. Dziennikarka opublikowała roznegliżowaną fotkę po to, by zwrócić uwagę nie na swoje ciało, ale wpis dołączony do zdjęcia. Dała znać, że obnażyła się w ramach pomocy fundacji StrongMen.