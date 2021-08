Prezenter TV sugerował szubienicę. Wstrząsająca śmierć białoruskiego opozycjonisty

Wstrząsające obrazki w reżimowej telewizji na Białorusi przerodziły się w prawdziwą tragedię. Nawoływanie do wieszania przeciwników Łukaszenki niestety przyniosło oczekiwany skutek. Co stało się w kijowskim parku i kto jeszcze musi się obawiać? - Nie ma żadnych wątpliwości, że to działania kierowane bezpośrednio z góry – mówi WP Pawieł Łatiuszka, jeden z wytypowanych do wieszania.