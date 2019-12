Premiery serialowych hitów na DVD. Idealny prezent na święta

Grudzień to czas premier serialowych na DVD w ofercie Galapagos. Wśród nich 1. sezon serialu "Wojownik”, 2. sezon serialu "Młody Sheldon” oraz finałowy 12. sezon kultowej produkcji "Teoria wielkiego podrywu”.

Bruce Lee zmarł ponad 40 lat temu, lecz jego legenda wciąż żyje. Zrealizowany na podstawie jego pomysłu i zapisków serial "Wojownik” jest tego kolejnym dowodem. Pierwszy sezon nominowanej do nagrody Emmy® produkcji o przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny jest już dostępny na DVD.

"Teoria wielkiego podrywu” to serial, który podbił świat, a w samej tylko Ameryce gromadzi przed telewizorami kilkanaście milionów widzów. Główne role zagrali: zdobywca Złotego Globu® i czterech nagród Emmy® Jim Parsons, nominowany do nagrody Emmy® Johnny Galecki, nominowany do Złotego Globu® Simon Helberg, nominowana do People’s Choice Award Kunal Nayyar, nominowana do nagrody Emmy® Mayim Bialik, nominowana do People’s Choice Melissa Rauch oraz zdobywczyni nagrody Teen Choice Award - Kaley Cuoco.