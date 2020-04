Premiery kinowe w WP Pilot. Usługa PPV w ramach akcji "Kino WP Pilot"

– WP Pilot jako prawdopodobnie pierwszy serwis telewizyjny na świecie wprowadza filmową usługę pay per view. Jak w kinie, puszczamy filmy tylko o określonej godzinie. W zamian są to gorące premiery w absolutnie najniższej na rynku cenie. Być może w przyszłości ten model zastąpi kino. Na razie mamy po prostu nadzieję, że widzowie WP Pilota dostają od nas coś wyjątkowego – mówi prezes WP Pilot, Tomasz Machała.

Repertuar dostępny będzie także w wydarzeniu na Facebooku "Zostaję w domu, a kino przychodzi do mnie" .

– Od kilku tygodni kina są zamknięte, niestety nie wiemy, kiedy ta sytuacja się skończy. Dlatego, premiera lub emisja filmu w modelu PPV z patronatem Wirtualnej Polski i zapewnienie mu szerokiej promocji w serwisach własnych to bardzo dobre rozwiązanie dla dystrybutorów, którzy nie chcą przenosić swoich premier – mówi Anna Szuszkiewicz, manager ds. promocji i sponsoringu w WP.

WP Pilot to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie ponad 90 kanałów telewizyjnych w tym ogólnotematycznych, filmowych, sportowych oraz tych, skierowanych do najmłodszych. Spośród nich ponad 30 stacji jest dostępnych w darmowym pakiecie. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay.