Prawicowa gwiazda telewizji dała się nabrać. Przyjęła nagrodę C...A 2020

Katie Hopkins padła ofiarą brytyjskiego youtubera, który zorganizował galę na jej cześć w Pradze. Osobowość telewizyjna nie miała pojęcia, że w eleganckim hotelu były ukryte kamery i podstawieni aktorzy.

Katie Hopkins jest znana w Wielkiej Brytanii z programów publicystycznych, dokumentalnych i rozrywkowych typu: "My fat story", " If Katie Hopkins Ruled the World", "The Wright Stuff", "Celebrity Big Brother". W oczach Josha Pietersa, który postanowił zakpić z Hopkins i upublicznić efekt swojej pracy w serwisie YouTube, jest ona przede wszystkim głosem skrajnej prawicy, przyjaciółką Donalda Trumpa, rasistką nienawidzącą gejów, muzułmanów, feministek, ludzi z nadwagą etc.