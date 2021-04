Prawdziwy przyjaciel Racewicz. Zajmuje się jej synem po śmierci męża

- Można na to patrzeć, że jako katolik zobligowałem się do przyczynienia się do wychowywania tego dziecka. Nigdy nie patrzyłem na to w kategoriach obowiązku, był to naturalny odruch wsparcia i zaopiekowania się nim. Czułem, że Igor będzie wymagał wsparcia, że będzie mu ciężko - dodał.