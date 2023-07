Pozornie proste pytanie w "Familiadzie". Uczestniczki wpadły w panikę

Gdy pytanie ponownie przeszło do Sąsiadów, ci mając nieco czasu do namysłu, podali odpowiedź "Człowiek z żelaza". Ten słynny film z Krystyną Jandą i Jerzym Radziwiłłowiczem oczywiście nakręcił Wajda, a ankietowani wskazali go w swoich odpowiedziach. Tym samym Sąsiedzi po tej kłopotliwej potyczce zyskali punkty.