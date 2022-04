Poznaliśmy zwycięzcę "The Voice Kids". Posypały się komentarze

W ostatnim odcinku piątej edycji "The Voice Kids" można było zobaczyć po trzech uczestników z każdej drużyny. Jurorzy w pierwszej części wskazali osoby, które walczyły o głosy widzów. Byli to Alicja Górzyńska, Maja Cembrzyńska i Mateusz Krzykała. Za sprawą SMS-owego głosowania zwycięzcą programu okazał się Krzykała. Otrzymał nie tylko statuetkę, ale także 50 tys. zł. Był to również triumf dla Cleo, bo 13-letni chłopak należał do jej ekipy.