Poznał żonę dzięki muzyce. Historia miłości Marka i Urszuli Sierockich

"Było to w roku 1976 i graliśmy jako zespół na dyskotece do tańca, a ponieważ tego repertuaru nie mieliśmy za dużo, to też między kolejnymi występami puszczałem muzykę z płyt, trochę z magnetofonu" - opowiadał w rozmowie z życiepw.pl. I tak to się zaczęło.