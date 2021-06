Powstanie serial o Polakach w Holandii. Tematem będą uprzedzenia i stereotypy

Główna bohaterka produkcji wyjeżdża do Niderlandów na studia, po których robi karierę w agencji reklamowej. Nie jest to stereotypowy scenariusz emigracyjny Polaków do Holandii, o którym krążą już legendy. To historia o międzynarodowych przyjaźniach, tolerancji, ale czasem również bezpodstawnej wzajemnej niechęci. Produkcja opowiada też o naszych uprzedzeniach i blokadach.