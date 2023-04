Powstanie serial o Harrym Potterze. Fani sagi będą zadowoleni

Już niedługo wielu z nas czeka powrót do wspomnień z młodzieńczych lat. Platforma Max potwierdziła, że powstanie serial o Harrym Potterze. Do produkcji zostanie zaangażowana całkiem nowa obsada, a to, co zobaczymy na ekranie, nie będzie w żaden sposób powiązane z filmami, które mogliśmy oglądać w latach 2001-2010. Serialowa saga będzie emitowana aż dekadę.