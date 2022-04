"Powrót": życie po życiu. Idealny serial na Wielkanoc?

Już w drugim odcinku tej czarnej komedii można dostrzec, że główny bohater po dostaniu drugiej szansy chce wyrwać się ze wszelkich schematów. Nie wiąże się to jednak z hedonistycznym stylem życia - po prostu Janek pozwala sobie próbować nowych rzeczy, smakować i bawić się tym, co los podsuwa mu pod nos. Mimo to nie odcina się kategorycznie od przeszłości.