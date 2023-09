Powrót do szkoły z Pilot WP. Co warto obejrzeć we wrześniu?

Na Pilot WP znajdziesz też m.in. serial komediowy z 2019 roku "Młody Sheldon". W tym przypadku mamy do czynienia z prequelem do popularnego serialu "Teoria Wielkiego Podrywu". Seria opowiada historię dziewięcioletniego Sheldona Coopera - geniusza, który mimo niesamowitej inteligencji nie do końca potrafi odnaleźć się w świecie i społeczeństwie.