Powrót "Dextera". Czy fani doczekają się godnego finału?

Będzie to kontynuacja oryginalnego serialu . Po hipnotyzujących ośmiu sezonach, opowieść zakończyła się wyjątkowo rozczarowującym finałem. Dexter Morgan z Halla udał się na wygnanie jako drwal i prowadził samotne życie. Niektórzy twierdzą, że nie da się tego "odzobaczyć". Czy Showtime naprawi swoje błędy?

- Dexter to wyjątkowy serial, zarówno dla milionów fanów, jak i dla Showtime - powiedział prezes Showtime, Gary Levine.

– Postanowiliśmy, że wrócimy do tej wyjątkowej postaci, gdy tylko znajdziemy twórczą wizję, która naprawdę zasługiwałaby na genialną, oryginalną serię. Cóż, z radością informuję, że znaleźli ją Clyde Phillips i Michael C. Hall. Nie możemy się doczekać, aż to nakręcą i pokażą światu - dodał.