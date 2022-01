Powiedziała to na wizji! "Prezydent Dudek. On coś podpisał? Bo go zmusili?

W przeciwieństwie do Joanny Jarmołowicz, Dorota Stalińska w czwartej części dołączyła do obsady filmu. Zagrała w niej matkę Marleny Wolańskiej, w którą to postać ponownie wcieliła się Katarzyna Skrzynecka. W rozmowie z gospodarzami Dzień Dobry TVN Stalińska powiedziała m.in., że jest bardzo ciekawa wszystkich opinii widzów, ale apelowała, aby wyrażali je po obejrzeniu filmu, a nie przed i prosiła, aby nie oceniać "Kogla Mogla 4" na podstawie poprzednich części. A potem sama została o coś poproszona.