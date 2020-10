Potrafią odnowić każdą książkę, ale z domem mają problem. Na szczęście jest "Remont w prezencie"

Państwo Podwojscy, rodzice bohatera odcinka, prowadzą w Warszawie jedną z tylko kilku introligatorni, jakie wciąż funkcjonują mimo drastycznego spadku czytelnictwa w ostatnich latach. Warsztat pracy odziedziczyli po dziadku Kuby, a pracują w nim wraz ze swoim synem. Jak żartobliwie twierdzi, to on "wprowadza introligatornię w XXI wiek".

Kuba mocno dał się rodzicom we znaki w dzieciństwie, które spędził głównie na nocnych ucieczkach z domu oraz wagarowaniu. Jedynie wytrwałość i cierpliwość rodziców pomogła chłopakowi wyjść na prostą, za co jest im zresztą niezwykle wdzięczny. A że remonty nie są mocną stroną jego ojca (żona twierdzi, że zawsze robi je za wolno), to właśnie remont jednego z pomieszczeń ich domu uznał za najlepszy dla rodziców prezent.