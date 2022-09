Potężna wpadka dziennikarki BBC. Złamała państwowe ustalenia

Pogarszający się stan królowej Elżbiety II spowodował, że wszystkie media na świecie w czwartek były przygotowane do ogłoszenia wieści o jej śmierci. Najgorsze co może się wtedy wydarzyć, to przekazanie tej informacji za szybko. Niestety przydarzyło się to niektórym serwisom, jak i dziennikarce BBC.