Poszedł na całość. "Zakuwają Holecką w kajdanki na antenie"

W ubiegłym roku Krzysztof Skiba podbił internet utworem, który został dedykowany prezesowi NBP. Materiał wideo rozpoczynał się od słynnych słów Adama Glapińskiego: "Tak to w gospodarce jest, jak rośnie, to spada, jak spada, to rośnie. Zapewniam państwa, że gdyby zarząd Narodowego Banku Polskiego i Rada Polityki Pieniężnej zarządzali światem, to byśmy żyli w o wiele lepszym świecie".