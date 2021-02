Posłowie bojkotują stacje Orlenu. "Wiadomości" pokazują atak w Rymaniu

Nie milkną echa po publikacji tzw. taśm Obajtka, które pokazały obecnego prezesa PKN Orlen w negatywnym świetle . A posłom opozycji dały powód, by nawoływać do bojkotu polskiego koncernu paliwowego. -Dziś posłowie opozycji także wypowiadają się w duchu pogardy dla polskiej własności – słyszeliśmy w niedzielę w "Wiadomościach".

Jako przykład wypowiedzi "w duchu pogardy" zacytowano wpis posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka. Parlamentarzysta sfotografował się na tle stacji paliw i napisał: "Nie ma to jak kawa i ciastko z najlepszych stacji benzynowych w Polsce", a następnie oznaczył brytyjsko-holenderski koncern Shell.

- Pogarda i bojkot polskich koncernów to nie tylko działanie na szkodę państwa. Takie słowa osób publicznych mogą nieść za sobą poważne konsekwencje – mówił lektor TVP, po czym pokazano amatorskie nagranie ze stacji Orlenu w Rymaniu (woj. zachodniopomorskie). To właśnie tam w nocy z soboty na niedzielę kobieta za kierownicą bmw wbiła się z impetem w drzwi stacji benzynowej, po czym wycofała i wjechała do środka demolując wnętrze obiektu.