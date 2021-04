Posłanka Lewicy kpiła z prezydenta w TVP Info. Mina prowadzącego bezcenna

- Tydzień temu Joe Biden odbył prawie godzinną rozmowę z prezydentem Ukrainy i zapewnił o wsparciu dla prezydenta Ukrainy. To jest ten sam Joe Biden, z którym nie rozmawiał jeszcze po jego wyborze nasz prezydent Andrzej Duda – mówiła posłanka Lewicy.

Kucharska-Dziedzic ciągnęła dalej wątek prezydenta Dudy i jego rozmów z głowami innych państw, nawiązując do niedawnego zdjęcia, z którego śmieje się internet. Chodzi o fotkę, na której Andrzej Duda rozmawia w maseczce przez telefon stacjonarny z królem Jordanii.

- I rozmawiał nie tylko z powodu problemów ze słuchawką niepodłączoną do telefonu – mówiła posłanka Lewicy ignorując fakt, że afera wokół "brakującego kabla" została już dawno sprostowana.

"Czuję się trochę nieswojo, dyskutując o kablu od prezydenckiego telefonu, ale skoro robią to czołowi dziennikarze, to chyba można. Najlepsze w tej manipulacji jest to, że na zdjęciu ów kabel jest wpięty gdzie trzeba, ale wszyscy patrzą na różowe kółeczko" – pisał na Twitterze poseł PiS Robert Fogiel.