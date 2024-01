Poseł Jakubiak udaje dziennikarza. Na antenie wymienił jedyne "prawdziwe" media

Marek Jakubiak dostał się do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale zasiada w kole poselskim Kukiz’15. Jako prawicowy polityk jest częstym gościem w Telewizji Republika, gdzie wypowiada się jednym głosem z pracującymi tam prezenterami. Choć zdarzało mu się przesadzić i zaskoczyć prowadzącego, gdy gratulował Telewizji Republika "4 milionów oglądających". Jeżeli kogoś zaskakiwały takie pochlebstwa z ust niezależnego polityka, to najpewniej ominęła go wiadomość, że Jakubiak jest jednym ze współpracowników stacji Tomasza Sakiewicza.