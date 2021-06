Poruszający wywiad wdowy po Królikowskim. "Dziewczyny leżały obok niego. Strasznie chciał się do nas przytulać"

- Razem z dziećmi widziałam, jak Paweł odchodzi. Profesor Ząbek przygotował nas na to dużo wcześniej. Wytłumaczył mi, co to jest za nowotwór i ile czasu nam zostało. Ja mu wtedy powiedziałam: "Cuda się zdarzają, panie profesorze:. Odpowiedział: "Ale ja nie jestem cudotwórcą, pani Małgorzato". Obiecał, że zrobi, co w jego mocy - mówiła "Vivie!".