Poruszający materiał w "19:30". "To człowiek taki sam jak ja"

By tchnąć nieco nadziei w ten przygnębiający obraz, przedstawiono też pana Pawła, któremu udało się wyjść z bezdomności. Choć mężczyzna nie opowiedział, jak mu się to udało, widzowie usłyszeli od niego ujmujące słowa: - Każda historia człowieka bezdomnego to żywa książka. Można spojrzeć mu w twarz i porozmawiać.