PornHub zniszczył jej życie. Ludzie ruszyli z pomocą

Zakochana dziewczynka zrobiła to, a chłopak rozesłał wideo kolegom. Ktoś wgrał filmik na stronę portalu pornograficznego PornHub. Wkrótce dziewczynka z Bakersfield w Kalifornii stała się ofiarą prześladowania w szkole, gdzie śmiano się z niej, wytykano palcami, wyzwano i szantażowano, że ma nagrać kolejne takie filmiki albo o wszystkim dowie się jej mama. Serena zaczęła wagarować. Jej mama przeniosła ją do innej szkoły i zażądała od władz PornHub, by filmy usunięto. Jednak zła sława podążyła za dziewczyną do nowego liceum, a film trafił na inne strony pornograficzne.