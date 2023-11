Poprzednik Kurskiego wygrał prawomocnie z TVP. "Stworzono przepisy, aby przejąć media"

"Drodzy, bardzo wam dziękuję za słowa wsparcia co do zamysłu mojego powrotu na funkcję prezesa jednoosobowego zarządu TVP. Zapewniam, że wiem co zrobić, by TVP powróciła do rodziny europejskich telewizji publicznych. Na razie nie ogłaszam publicznie przyszłych rozwiązań. Czynią to byli prezesi TVP i aspirujący. Z ich podpowiedzi chętnie skorzystam, gdy przyjdzie czas decyzji" - tak Daszczyński odniósł się do tych spekulacji na Facebooku.