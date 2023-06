Poparcie dla Putina rośnie. Aż 82 procent Rosjan aprobuje jego działania

Poza tym w sytuacji wzrostu zagrożenia i strachu, bezradni ludzie szukają jakiegoś oparcia. Jeśli nie może dać im go armia, której pozytywny wizerunek okazał się kłamstwem, ani też słabiutkie władze lokalne, to zostaje im ostatnia instancja, czyli wódz: Putin. Tylko do niego możesz się odwołać. To nie jest poparcie euforyczne, jak po zdobyciu Krymu w 2014 roku. To raczej poparcie pod hasłem: jak trwoga to do boga. A bogiem jest tu Putin.