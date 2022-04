Polski lekarz wziął sprawy w swoje ręce. Niezwykłe nagranie pomaga Ukrainie

- Hasło, które towarzyszy nam w tej zbiórce, to "Make music not war" - mówi. - Wybraliśmy utwór jednego z najważniejszych dla mnie zespołów na świecie, amerykańskiej formacji nu-metalowej System Of A Down. Do nagrania "Toxicity" zaprosiliśmy dwoje wokalistów: Annę Wawrykę oraz Tomasza "Trzeszczu" Trzeszczyńskiego, szerzej znanego polskiej publiczności z programu "The Voice of Poland".