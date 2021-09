Polski dziennikarz był w "strefie zero". "Trudno było uwierzyć, że oddychamy śmiercią, popiołem ze zwłok"

Tak, tego dnia i potem. Całymi tygodniami. Ratownicy po paru dniach mieli dosyć mediów. Trudno było kogoś namówić na rozmowę. Ochotnicy chętniej opowiadali o tym co widzieli, czuli. Zajrzałem jeszcze raz do archiwum, wciąż mam numery telefonów do ludzi, którzy znali polski, co było dużym plusem - zawsze brzmi to lepiej niż wypowiedź z podłożonym tłumaczeniem: strażak Stanley Trojanowski, policjant Julian Dwornik, inżynier Jan Szumański, który w chwili uderzenia samolotów prowadził tuż przy WTC remont dużego gmachu i skierował swoich ludzi do pomocy. Inteligentny, elokwentny, robili z nim wywiady chyba wszyscy polscy korespondenci.