Rosjanie bez litości. Tak wykorzystują wpadkę TVP Info

"Ukraińcy umierają za prawo do bycia homoseksualistami"

Rosyjska propaganda wykorzystała także cytat z polityka PO Michała Kamińskiego. W jednym z wywiadów powiedział on, że Ukraińcy walczą o wolność do bycia, kim chcą. - Ukraińcy dzisiaj umierają za prawo bycia homoseksualistą, za prawo bycia lewakiem, prawakiem, katolikiem, prawosławnym bądź ateistą - powiedział Kamiński. Rosyjska propaganda wykorzystała tylko mały fragment tej wypowiedzi, nagłaśniając, że według polskiego polityka "Ukraińcy walczą o prawo do bycia homoseksualistami".