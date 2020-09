Polska ma swoją Narodową Orkiestrę Dętą!

„Ten koncert jest wielką produkcją. Występowałam z wieloma orkiestrami symfonicznymi, smyczkowymi. Natomiast to, co usłyszałam tutaj już na pierwszej próbie, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Paleta barw, jakimi posługuje się Narodowa Orkiestra Dęta, to zupełnie nowy wymiar brzmienia symfonicznego. Dla mnie, jako dla doświadczonego muzyka, jest to czymś zupełnie wyjątkowym i nowym” – mówi Celina Kotz.