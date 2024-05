Polsat w końcu pokaże "zakazane" kabarety. Zwlekano pół roku

Wszystko zaczęło się tuż przed wyborami do parlamentu (15.10). Polsat wyciął wtedy z nagranego programu "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni" jeden ze skeczów, który uchodził za "antypisowski". Co ciekawe, jeszcze na próbie nikt ze stacji nie zgłaszał do niego uwag. Potem usunięto z sieci archiwalne odcinki i odwołano premierowe wydanie w niedzielę wyborczą. Wszystko miało wrócić do normy tydzień później, ale nie wróciło.