Polsat startuje z nowym kanałem informacyjnym. Chce wykorzystać nowy trend

Transfery z Polsatu do nowej TVP

W ostatnich tygodniach o kanale Wydarzenia 24 najczęściej mówiło się jednak w kontekście licznych transferów do TVP. Z informacyjnych kanałów należących do Grupy Polsatu do nowych mediów publicznych przeszło wielu reporterów i prezenterów m.in. Wioleta Wramba, Bartosz Cebeńko czy Anna Hałas-Michalska. Jak podawały jakiś czas temu Wirtualnemedia.pl, masowe odejścia do nowej TVP wyraźnie zaniepokoiły kierownictwo Polsatu.