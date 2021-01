Polsat przegrał w sądzie. Oskarżali o nielegalne publikowanie odcinków seriali

Prawa autorskie i kwestie nielegalnego udostępniania telewizyjnych treści w internecie to sprawa, która nigdy się pewnie nie skończy. Internauci korzystają z platform, na których nielegalnie publikuje się treści innych nadawców. Z kolei twórcy walczą o to, by ich prawa były respektowane i by produkcje oglądać można było tylko legalnie. O swoje postanowiła walczyć telewizja Polsat. Do sądu skierowali pozew przeciwko mężczyźnie, który miał udostępniać odcinki "Pierwszej miłości", "Zdrad" i "Chłopaków do wzięcia".