Polsat odwołuje swój największy festiwal. Zapadła decyzja

- Obecna sytuacja uniemożliwia właściwe przygotowanie, a następnie realizację Festiwalu w sposób gwarantujący 100 proc. bezpieczeństwo widzów i ekipy produkującej wydarzenie. Polsat SuperHit Festiwal to święto muzyki i miejsce, w którym corocznie w Operze Leśnej bawi się kilkanaście tysięcy osób. Kierując się odpowiedzialnością i rozsądkiem, podjęliśmy trudną zarówno dla nas, jak i artystów decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji Festiwalu - czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji wirtualnemedia.pl.

- Obiecujemy jednak, że Polsat SuperHit Festiwal powróci do Opery Leśnej i do domów milionów telewidzów w przyszłym - i w co wierzymy lepszym - 2021 r.