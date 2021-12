Polsat idzie za ciosem. Odsłania kolejne karty Sylwestra

Akcent, który wystąpi podczas sylwestrowej imprezy na Stadionie Śląskim, to nie zespół Zenka Martyniuka, a gwiazda rumuńskiej sceny muzycznej Akcent! Artysta znany z takich hitów jak "Kylie", "French Kiss" czy "King of Disco" z pewnością przeniesie widzów do najlepszych imprez pierwszej dekady XXI wieku!