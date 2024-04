Polsat dokona rewolucji w show? To byłoby dopiero wyzwanie!

Liczby mówią same za siebie. Jak podliczył Nielsen, średnia oglądalność trzech odcinków obecnej serii wyniosła 715 tys. widzów, co przełożyło się na 5,92 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. Pierwszą edycję śledziło zaś średnio aż 1,4 mln osób. Polsat ma pomysł, jak wrócić do takich wyników?