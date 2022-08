Polka wystąpiła w "Mam talent" w Indonezji. Jurorzy byli zauroczeni

Przypomnijmy, że w czasie, gdy mała Alicja walczyła o sympatię jurorów i widzów w Indonezji, Sara James przechodziła do kolejnych etapów w amerykańskiej wersji słynnego talent show. Zwyciężczyni czwartej edycji "The Voice Kids" odniosła już wielki sukces, zdobywając drugie miejsce w Eurowizji dla dzieci. A później postanowiła spróbować swoich sił w "America’s Got Talent". Po występie Simon Cowell nie mógł się jej nachwalić i to on uderzył z złoty przycisk.