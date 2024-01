Polka w hicie Netfliksa ze Szwecji. Dała mężczyźnie odważny prezent, a on jej... kosza

"Love is blind" Netfliksa było reality show, które oglądał dosłownie każdy, gdy na świecie wybuchła pandemia. Na sukces programu złożyły się zarówno lockdown, jak i nowatorska formuła. Kobiety i mężczyźni rozmawiali ze sobą, siedząc w osobnych kabinach i nie widząc się. Liczyła się chemia, porozumienie dusz, to, co dana osoba ma do powiedzenia, a nie, jak wygląda. Prawdziwe dramy zaczęły się, gdy uczestnicy mogli zobaczyć się na żywo, spędzić ze sobą miesiąc i podjąć decyzję, czy wezmą ślub. Do dziś po czterech latach w małżeństwie pozostają dwie pary z pierwszego sezonu. Nie trzeba dodawać, jak wielką popularność uczestnikom dał występ w "Love is blind".